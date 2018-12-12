شكرا لقرائتكم 10 ساعات رؤية غير جيدة في 4 مناطق بسبب الرطوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رؤية غير جيدة؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في منطقة الباحة ،وخاصةً الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الحادية عشرة و5 دقائق حتى التاسعة مساءً.

كما حذرت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة عسير وتحديدًا المرتفعات والطرق السريعة والمفتوحة، وتستمر نفس الفترة.

وفي مكة المكرمة، تتعرض الطائف والهدا والشفا ومرتفعات المنطقة إلى الرؤية غير الجيدة حتى التاسعة صباحًا أيضًا، كما تتعرض الشرقية إلى نفس الحالة.

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