شكرا لقرائتكم الشؤون الاقتصادية يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال آلية قياس وحوكمة إجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي، تضمنت أهداف حوكمة النماذج الاقتصادية وأهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية ونموذج الحوكمة المستخدم في بعض الجهات الدولية، وكذلك النموذج المقترح لحوكمة النماذج في المملكة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.