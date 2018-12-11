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شكرا لقرائتكم العمل توضح حقيقة التحرش بـ فتاة دار الحضانة في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تم تداوله حول تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش.
وأكدت الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة الادعاءات بوقوع التحرش.
وقالت الوزارة في بيان لها : إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تعرض فتاة بدار الحضانة في جازان للتحرش، توضح الوزارة أن التحقيقات بينت عدم صحة ذلك، واتضح أنه كان تدخلاً في شؤون الفتاة، وتم إبعاد الشخص المعني عن الدار، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه من نشر المعلومة الخاطئة وفقاً للأنظمة.
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