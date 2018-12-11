شكرا لقرائتكم خبر وسام الملك عبدالعزيز لذوي شهداء محمية الخنفة بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ تبوك

نقل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لذوي شهداء محمية الخنفة بمناسبة صدور الأمر الكريم بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لكل من الشهداء «مجزع مليح الشمري، وسعود بن رجا الشمري، وجديع بن حسين الشملاني، ومحمد مفلح القثامي» الذين استشهدوا في حادثة الطائرة التي تحطمت أثناء أداء مهامهم بمحمية الخنفة.

وسلم أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال استقباله لهم أمس بمكتبه بالإمارة.

وقال أمير تبوك إن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يبلغانكم تحياتهما وتعازيهما واهتمامهما بكم، وإن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على ما حظي به أبناؤهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة، واهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء، كما عبروا عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتسليمهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.