شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 131.40 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 150.17 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 137.66 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 131.40 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.63 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.60 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 12 فسجلت 75.08 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,670 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,051 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 150,168 ريالًا.

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