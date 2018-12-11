- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع أمانة مكة تنهي أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية بحي السليمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أنهت أمانة العاصمة المقدسة اللمسات الأخيرة لمشروع أكبر مجمع مواقف الآلية الذكية لسيارات بالشرق الأوسط بواقع 540 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية والذي يبعد عن المسجد الحرام كيلو متر والمدة التي تستغرق لاستلام السيارة 90 ثانية فقط.
وتتميز المواقف الذكية أنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها وبشكل آلي ويتم قياس وزنها وحجمها ليتم ذلك آليًا وإيداعها للمكان المخصص داخل المواقف.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة كيف تعمل هذه المواقف الآلية الذكية الجديدة، حيث يتم استقبال السيارة ومن ثم سوف ترفعها إلى المكان المخصص لها ولكي يتم استرجاع السيارة يقوم صاحب السيارة بطلب السيارة ومن ثم تقوم آلات باسترجاع السيارة أوتوماتيكيًا من مكانها وتسليمها لصاحب السيارة في وقتٍ قياسي.
وأشارت إلى أن تسعيرة إيقاف السيارة في هذه المواقف لن يزيد على 10 ريالات في الساعة، وذلك حتى في مواسم الازدحام مثل رمضان والحج.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه من الممكن تفقد هذه المواقف من خلال تطبيق (موقف) والمتوفر على متجر آبل للتطبيقات ومتجر جوجل للتطبيقات ويمكن استعمال التطبيق لمعرفة أي المواقف شاغرة.
أمانة مكة تنهي أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية بحي السليمانيةهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-11
أنهت أمانة العاصمة المقدسة اللمسات الأخيرة لمشروع أكبر مجمع مواقف الآلية الذكية لسيارات بالشرق الأوسط بواقع 540 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية والذي يبعد عن المسجد الحرام كيلو متر والمدة التي تستغرق لاستلام السيارة 90 ثانية فقط.
وتتميز المواقف الذكية أنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها وبشكل آلي ويتم قياس وزنها وحجمها ليتم ذلك آليًا وإيداعها للمكان المخصص داخل المواقف.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة كيف تعمل هذه المواقف الآلية الذكية الجديدة، حيث يتم استقبال السيارة ومن ثم سوف ترفعها إلى المكان المخصص لها ولكي يتم استرجاع السيارة يقوم صاحب السيارة بطلب السيارة ومن ثم تقوم آلات باسترجاع السيارة أوتوماتيكيًا من مكانها وتسليمها لصاحب السيارة في وقتٍ قياسي.
وأشارت إلى أن تسعيرة إيقاف السيارة في هذه المواقف لن يزيد على 10 ريالات في الساعة، وذلك حتى في مواسم الازدحام مثل رمضان والحج.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه من الممكن تفقد هذه المواقف من خلال تطبيق (موقف) والمتوفر على متجر آبل للتطبيقات ومتجر جوجل للتطبيقات ويمكن استعمال التطبيق لمعرفة أي المواقف شاغرة.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
01:28 AM
بتسعيرة 10 ريالات بعدد 540 موقفًا ويتم استرجاع المركبات خلال 90 ثانية
أنهت أمانة العاصمة المقدسة اللمسات الأخيرة لمشروع أكبر مجمع مواقف الآلية الذكية لسيارات بالشرق الأوسط بواقع 540 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية والذي يبعد عن المسجد الحرام كيلو متر والمدة التي تستغرق لاستلام السيارة 90 ثانية فقط.
وتتميز المواقف الذكية أنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها وبشكل آلي ويتم قياس وزنها وحجمها ليتم ذلك آليًا وإيداعها للمكان المخصص داخل المواقف.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة كيف تعمل هذه المواقف الآلية الذكية الجديدة، حيث يتم استقبال السيارة ومن ثم سوف ترفعها إلى المكان المخصص لها ولكي يتم استرجاع السيارة يقوم صاحب السيارة بطلب السيارة ومن ثم تقوم آلات باسترجاع السيارة أوتوماتيكيًا من مكانها وتسليمها لصاحب السيارة في وقتٍ قياسي.
وأشارت إلى أن تسعيرة إيقاف السيارة في هذه المواقف لن يزيد على 10 ريالات في الساعة، وذلك حتى في مواسم الازدحام مثل رمضان والحج.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه من الممكن تفقد هذه المواقف من خلال تطبيق (موقف) والمتوفر على متجر آبل للتطبيقات ومتجر جوجل للتطبيقات ويمكن استعمال التطبيق لمعرفة أي المواقف شاغرة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمانة مكة تنهي أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية بحي السليمانية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة تنهي أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية بحي السليمانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .