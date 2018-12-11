أمانة مكة تنهي أكبر مشروع لمواقف السيارات الآلية الذكية بحي السليمانية

محمد بن مسعود - الدمام - بتسعيرة 10 ريالات بعدد 540 موقفًا ويتم استرجاع المركبات خلال 90 ثانية

أنهت أمانة العاصمة المقدسة اللمسات الأخيرة لمشروع أكبر مجمع مواقف الآلية الذكية لسيارات بالشرق الأوسط بواقع 540 موقفًا داخل مبنى مكون من 13 طابقًا بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية والذي يبعد عن المسجد الحرام كيلو متر والمدة التي تستغرق لاستلام السيارة 90 ثانية فقط.

وتتميز المواقف الذكية أنها تحتوي على بوابات عديدة لاستقبال المركبات وفور وصول صاحب السيارة الذي يرغب في استخدام المواقف يتم إدخالها وبشكل آلي ويتم قياس وزنها وحجمها ليتم ذلك آليًا وإيداعها للمكان المخصص داخل المواقف.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة كيف تعمل هذه المواقف الآلية الذكية الجديدة، حيث يتم استقبال السيارة ومن ثم سوف ترفعها إلى المكان المخصص لها ولكي يتم استرجاع السيارة يقوم صاحب السيارة بطلب السيارة ومن ثم تقوم آلات باسترجاع السيارة أوتوماتيكيًا من مكانها وتسليمها لصاحب السيارة في وقتٍ قياسي.

وأشارت إلى أن تسعيرة إيقاف السيارة في هذه المواقف لن يزيد على 10 ريالات في الساعة، وذلك حتى في مواسم الازدحام مثل رمضان والحج.



وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه من الممكن تفقد هذه المواقف من خلال تطبيق (موقف) والمتوفر على متجر آبل للتطبيقات ومتجر جوجل للتطبيقات ويمكن استعمال التطبيق لمعرفة أي المواقف شاغرة.