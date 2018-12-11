أمير تبوك: شرفٌ لي أن أتوجه بالتهنئة لشعب المملكة في ذكرى البيعة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تأتي في كل عام لتذكرنا بحال البلاد وما تعيشه من نعم في شتى المجالات

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أن ذكرى البيعة تأتي في كل عام لتذكرنا بحال البلاد وما تعيشه من نعم في شتى المجالات وأهمها نعمة الأمن والأمان.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: شرفٌ لي أن أتوجه لشعب المملكة العربية السعودية بالتهنئة في ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله-.

وأضاف: تأتي الذكرى الرابعة لخادم الحرمين الشريفين هذا العام بالمصادفة مع زيارته- أيده الله- قبل أسابيع قليلة لمنطقة تبوك، وجولته على مناطق عدة من وطننا الغالي، ولقاؤه بأبنائه وبناته المواطنات، وهي تأكيد للعلاقة التي تربط هذه البلاد قيادة وشعبًا بعضهم ببعض، وبلا شك أن يوجد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - بين مواطنيهم، هو تأكيد لالتفاف الجميع حول الملك وولي العهد وحول بلادهم وقبل كل شيء حول دينهم.

وأكد أن ذكرى البيعة تأتي في كل عام لتذكرنا بحال البلاد وما تعيشه من نعم في شتى المجالات وأهمها نعمة الأمن والأمان.

وفي الختام سأل أمير منطقة تبوك الله أن يمن على البلاد بالعزة وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بطول العمر وسمو ولي عهده، ولهم منا الوفاء والعمل الصادق وشعب المملكة شعب عظيم ويستحق كل عظيم.