الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني

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أدانت جامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، واقتحام وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومنع الموظفين من مغادرة الوكالة واحتجازهم، واتخاذها الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.
واستنكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، الاعتداء الإسرائيلي على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية، والتي تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية.
وأكد "أبو علي" أن هذا الفعل الإرهابي يتطلب بشكل عاجل المجتمع الدولي بالتدخل لمحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها المخالفة للقانون والشرعية الدولية، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الاستهداف هو دليل على استهتار قوات الاحتلال بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وكل القوانين التي تحكم العمل الصحفي والإعلاميين في العالم.
وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته صامدة في مواجهة الاحتلال حتى إنجاز حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادة دولتهم وعاصمتها القدس.
الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطينيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-11
أدانت جامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، واقتحام وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومنع الموظفين من مغادرة الوكالة واحتجازهم، واتخاذها الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.
واستنكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، الاعتداء الإسرائيلي على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية، والتي تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية.
وأكد "أبو علي" أن هذا الفعل الإرهابي يتطلب بشكل عاجل المجتمع الدولي بالتدخل لمحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها المخالفة للقانون والشرعية الدولية، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الاستهداف هو دليل على استهتار قوات الاحتلال بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وكل القوانين التي تحكم العمل الصحفي والإعلاميين في العالم.
وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته صامدة في مواجهة الاحتلال حتى إنجاز حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادة دولتهم وعاصمتها القدس.
11 ديسمبر 2018 - 4 ربيع الآخر 1440
12:55 AM
أدانت اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله ووكالة الأنباء "وفا"
أدانت جامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، واقتحام وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ومنع الموظفين من مغادرة الوكالة واحتجازهم، واتخاذها الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.
واستنكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، الاعتداء الإسرائيلي على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية، والتي تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية.
وأكد "أبو علي" أن هذا الفعل الإرهابي يتطلب بشكل عاجل المجتمع الدولي بالتدخل لمحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها المخالفة للقانون والشرعية الدولية، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الاستهداف هو دليل على استهتار قوات الاحتلال بالمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وكل القوانين التي تحكم العمل الصحفي والإعلاميين في العالم.
وطالب بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته صامدة في مواجهة الاحتلال حتى إنجاز حقوقهم غير القابلة للتصرف، وتجسيد سيادة دولتهم وعاصمتها القدس.
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المصدر : الخليج 365
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