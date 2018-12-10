"الإسكان" تطلق مشروعين جديدين للفلل الجاهزة في سكاكا والمجمعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مشروعين جديدين للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة في مدينتي سكاكا والمجمعة، توفران 734 فيلا سكنية، وذلك ضمن برنامج "سكني 2018"، الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن هذه المشاريع متاحة للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، كما أنه سيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي، مبيّنة أنه بإمكان المواطنين زيارة فيلا العرض التي تم تأثيثها وتجهيزها بشكل كامل في كل مشروع، إضافة إلى بعض المزايا والخصومات التي يتحصل عليها المستفيدون من أشهر شركات الأثاث في المملكة، وذلك بعد تأكيد الحجز للفيلا السكنية.

وشملت المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مشروع سكاكا، الذي يوفر 294 وحدة سكنية من نوع فيلا تبلغ مساحتها 500 متر مربع، بتصاميم مناسبة تلبي احتياج الأسر، وتكفل الإقامة في بيئة سكنية تتناسب مع ثقافة الأسرة السعودية وتراعي احتياجاتها، حيث تضم 3 غرف نوم ومجلس وصالة ومطبخ و3 دورات مياه وغرفة خصصت للغسيل، وتبدأ أسعارها (382,500 ريال) وبأقساط شهرية تبدأ من (1,275 ريالاً)، وتتوفر به كامل الخدمات، إذ يحوي على مواقع مخصصة للمدارس، و3 مساجد، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وملاعب للأطفال، ومرفقين تجاريين، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقع بالقرب من المناطق العمرانية.

أما مشروع محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، فيبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 440 فيلا بقيمة (380,000 ريال) للفيلا، وقسط شهري يبدأ من (1,266 ريالاً)، علماً أن مساحة الأرض لكل فيلا هي 500 متر مربع، ويضم المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية (603,250 مترا مربعًا)، مساجد وحدائق، وأراضٍ مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، وللجهات الحكومية، ويتميز بتكامل البنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة التي يحتويها كالمسطحات الخضراء، إضافة إلى المواقع التي تم تخصيصها للجهات الحكومية.

وأكّدت الوزارة أن هذه المشاريع التي سيتم تسليمها للمستفيدين مكتملة البنية التحتية والخدمات، من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وسفلتة، وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، حيث تأتي هذه المشاريع امتداداً لنحو 31 مشروعاً للفلل السكنية الجاهزة سبق وأن أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث توفر هذه المشاريع أكثر من 9179 فيلا سكنية، تتوزع في مختلف مدن المملكة.

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