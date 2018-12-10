الجبير ووزير الشؤون الخارجية التونسي يزوران معهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

زار وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية خميس الجهيناوي اليوم، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، حيث كان في استقبالهما مدير عام المعهد الدكتور عبدالله السلامة.

والتقى وزير الخارجية ووزير الشؤون الخارجية التونسي، أعضاء هيئة التدريس واطلعوا على مرافق المعهد وجهوده في خدمة الدبلوماسية السعودية.

ورافق وزير الخارجية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين، والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية التونسي.

والتقى وزير الخارجية عادل الجبير في مكتبه اليوم، وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الثنائي وأبرز المستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.