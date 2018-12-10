نائب أمير مكة يستقبل القنصل العام الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس جدة استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بمقر الإمارة في جدة، القنصل العام الفرنسي مصطفى مهراج. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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