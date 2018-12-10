شكرا لقرائتكم بعد توقيع 12 اتفاقية بقيمة 1.2 مليار ريال.. ولي العهد يغادر مقر #سبارك_السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مقر حفل وضع حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة – سبارك السعودية – في المنطقة الشرقية.

وشهد اليوم الأول للمدينة توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير الأراضي وبناء شراكات استثمارية بالمدينة بقيمة تقدر بنحو مليار ريال ومائتي مليون ريال سعودي، وذلك بين أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية ومنها شلمبرجير، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال إلكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و (أو إس سي) وغيرها من الشركات المحلية.

وهي شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، وتأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.

وتسهم المدينة بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 100 ألف وظيفة وتسعى لأن تُصبح منصة عالمية تنافسية للتصنيع وخدمات الطاقة.

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