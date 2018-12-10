شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يسلم ذوي شهداء الطائرة في محمية الخنفة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي شهداء محمية الخنفة بمناسبة صدور الأمر الكريم بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لكل من الشهداء مجزع مليح الشمري، سعود بن رجا الشمري، جديع بن حسين الشملاني، محمد مفلح القثامي، الذين استشهدوا في حادثة الطائرة التي تحطمت أثناء أداء مهماتهم بمحمية الخنفة.

وسلم أمير منطقة تبوك أوسمة الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لذوي الشهداء خلال استقباله لهم اليوم (الاثنين) بمكتبه بالإمارة.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد يبلغونكما تحياتهما وتعازيهما واهتمامهما بكم، وأن خادم الحرمين الشريفين قد أمر بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على ما حظي به أبناؤهم الشهداء من تكريم من القيادة الحكيمة، واهتمام بالغ بأسر وذوي الشهداء، كما عبروا عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتسليمهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

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