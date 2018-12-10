شكرا لقرائتكم خبر أمين الرياض يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

رفع أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكدا أنها مناسبة غالية على كل مواطن، في ظل ما تنعم به بلادنا من تقدم وازدهار في شتى المجالات.

وقال المهندس الفارس "إن المملكة تسير بخطوات واثقة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وتعد رؤية المملكة 2030 دليلا على حكمة القيادة لما تضمنته من أهداف استراتيجية وبرامج طموحة تحظى بمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف أمين منطقة الرياض "القطاع البلدي حظي باهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لما يمثله من أهمية في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير السلامة والراحة والرفاهية للسكان والزوار، وبهذه المناسبة تجدد أمانة الرياض التزامها بالعمل بكامل إمكاناتها وطاقاتها، تحقيقا لتطلعات القيادة أيدها الله، وتكثيف الجهود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الوطنية".