الملك سلمان يتسلم رسالة من الرئيس التونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، سلمها له وزير الشؤون الخارجية مبعوث رئيس الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

ونقل مبعوث الرئيس التونسي لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير رئيس الجمهورية التونسية، فيما أبدى الملك سلمان تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.