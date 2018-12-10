تقليد ذوي شهداء الواجب من الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف في مكتبه بالوزارة اليوم أسر شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني، وهم الرقيب أول موسى بن مقيبل العتيبي، والرقيب أول فهد بن عوده العنزي، والرقيب وليد بن محمد الدخيل، والرقيب عبدالله بن عواد العنزي، والرقيب فيصل بن عقيل المطيري، والوكيل رقيب حمود بن دوخي المطيري، والعريف محمد بن عيد القرني، الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعز والبطولة بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وقلد وزير الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بذلك.

وأشاد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكدا أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ومصدر قوته، وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، مضيفا أن الأبطال قد سجلوا الكثير من ملاحم التضحية والفداء في ميادين العز والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي، منوها بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذودا عن الدين والوطن، مشيرا إلى أن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم.

وعبر ذوو الشهداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديرا لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعا عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب منه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذودا عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها.