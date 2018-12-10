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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 99 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8100 فرد.
يأتي هذا التوزيع ضمن مشروع تقديم 102170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.
وتتواصل المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 301 مشروعاً.
"إغاثي الملك سلمان" يوزع 100 طن أغذية في "بيحان شبوة"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 99 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8100 فرد.
يأتي هذا التوزيع ضمن مشروع تقديم 102170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.
وتتواصل المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 301 مشروعاً.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:32 PM
المركز قدّم 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 99 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، يستفيد منها 8100 فرد.
يأتي هذا التوزيع ضمن مشروع تقديم 102170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 كرتون تمر في مخيم كمب الروضة في مأرب، يستفيد منها 1800 فرد.
وتتواصل المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 301 مشروعاً.
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المصدر : الخليج 365
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