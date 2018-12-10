"أمانة جدة": 19 ألف زيارة تفتيشية تغلق 1600 منشأة مخالفة خلال 2018

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملة "غذاؤكم أمانة".. إتلاف أطنان من المواد المجهولة و430 إنذاراً

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة على المنشآت الغذائية حتى نهاية الربع الرابع من 2018م الجاري، عن إغلاق أكثر من 1600 منشأة مخالفة خلال 19.238 جولة تفتيشية بنطاق 19 بلدية فرعية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها.

ورصدت الأمانة والبلديات الفرعية خلال فترة الحملة المتواصلة نحو 31.975 مخالفة على المنشآت الغذائية؛ فيما سلمت 430 إنذاراً، وشملت المنشآت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات وحلويات ومكسرات، إلى جانب محلات بيع اللحوم، وكذلك الأكشاك والبسط الموسمية.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن رصد وضبط مواقع مجهولة تمارس نشاط إعداد وتحضير الأطعمة بدون رخص نظامية، ونتج عن ذلك إتلاف آلاف الأطنان من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد كبير من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.