"مدني": نستعد مع الشركاء للفعاليات السياحية بالعاصمة المقدسة عام 2019

محمد بن مسعود - الدمام - اجتماعات متواصلة وعوامل أساسية للمبادرة

عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة اليوم، لقاء مع منظمي الفعاليات السياحية لمناقشة روزنامة الفعاليات السياحية التي من الممكن تقديمها في عام 2019 ضمن مبادرة "الخيال الممكن" كيف نكون قدوة في التميز بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، بحضور الشركاء والرواد المتخصصين في صناعة الفعاليات والمعارض في مقر الهيئة بمكة المكرمة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني، أن تصميم الفعاليات السياحية في أم القرى اعتمد عدة عوامل تتواكب مع متطلبات المرحلة وتهدف إلى التنوع وإثراء المحتوى وتنويع الأساليب الترفيهية؛ مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عازمة على تقديم الدعم والمساندة الفنية والتسويقية والإعلامية لمنظمي الفعاليات السياحية لتنمية وتطوير خبراتهم في تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات السياحية؛ وذلك لضمان تطوير الفعاليات الحالية وتصميم وتنفيذ فعاليات سياحية جديدة جاذبة وممتعة تناسب كافة شرائح المجتمع.

وأوضح أن الفعاليات التي يجري العمل على تنفيذها تُعنى بتطوير الفعاليات السياحية بالتعاون مع شركائها من منظمي الفعاليات المرخصين من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للرقي بالفعاليات، بما يتناسب مع رؤية 2030 وبما يتناسب مع الأنماط والمقومات السياحية التي تتميز بها؛ مؤكداً أن الهيئة عمدت نحو إيجاد فعاليات هادفة وخدمة المجتمع المحلي وتنمية السياحة الداخلية؛ مبيناً أن الفعاليات السياحية أكبر دعائم الحركة السياحية في كل مدن العالم، وهي مبنية على عدة أنشطة ثقافية وعنصر مهم من عناصر تنمية السياحة الوطنية المستدامة واستراتيجية السياحة بالمنطقة؛ بما يساهم في زيادة الجذب السياحي للوجهات السياحية المحلية.

وأبان الدكتور "مدني" أن فعاليات العام القادم متنوعة ومرتبطة بالأنماط السياحية؛ كسياحة الثقافة والتراث والرياضة والمغامرات والأعمال والصحة والاستشفاء والسياحة الزراعية والتسوق والترفيه؛ جميعها تهدف إلى تحقيق العوائد الاقتصادية للسياحة والعوائد الاجتماعية وجذب السياح من خارج المنطقة وخلق الوجهات الجديدة وخلق الفرص الوظيفية وتحقيق مبدأ الشراكة وتنمية سياحة الفعاليات.