اقتصادي / اتفاق خفض الإنتاج ينعش أسعار خام برنت



لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واس

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد اتفاق أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات .

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 % مقارنة مع الإغلاق السابق.

بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عشرة سنتات لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي .

// انتهى //

12:59ت م

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لندن 03 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 10 ديسمبر 2018 م واسارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد اتفاق أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات .وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 % مقارنة مع الإغلاق السابق.بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عشرة سنتات لتصل إلى 52.51 دولار للبرميل متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي .// انتهى //12:59ت م0069

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