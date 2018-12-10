شكرا لقرائتكم قرقاش لإعلام إيران ومواليه: مجلس التعاون باقٍ ورسائلكم تكشف إحباطاتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استنكر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية المحاولات التي تسعى للتشكيك في قوة وترابط مجلس التعاون الخليجي.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم الإثنين، إن المجلس ” باقٍ وناجح “.

وأضاف: ” ‏من غير المستغرب أن يخرج علينا الإعلام الإيراني والعربي التابع له هذا الصباح وينعى مجلس التعاون للمرة الألف، ومن وجهة نظر أبناء الخليج أن المؤسسة باقية وناجحة ولن تقوّضها هذه الأزمة أو تلك“.

واختتم أنور قرقاش بقوله: ”رسائل النعي تمنيات تعبر عن إحباطاتهم“.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.