تجاوزت قطر .. أستراليا تصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تجاوزت أستراليا، قطر؛ لتصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لأول مرة، في نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات "رفينيتف ايكون لتدفقات النفط"، اليوم الإثنين، أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدّرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا بحسب "رويترز" من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15 % مقارنةً بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر 3 %؛ لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ 2014.