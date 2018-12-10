دراجو السلام يحصدون ذهب براعم المملكة

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دراجات براعم السلام (اليوم)
في إنجاز جديد للعبة الدراجات بنادي السلام حقق فريق البراعم للدراجات إنجازا تاريخيا بحصوله على لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري لمرحلة البراعم، التي أقيمت على أربع مراحل في عدد من مناطق المملكة.
وشهدت منافسات بطولة درع الاتحاد الرابعة، التي أقيمت بمحافظة المجمعة منافسة شديدة بين الفرق المشاركة خاصة بين السلام ومركز تدريب سدير، حيث شارك الفريقان في البطولة بنفس عدد النقاط بواقع (300) نقطة لكل منهما، ومن ثم نادي الفتح برصيد (280) نقطة.
المنافسات في المرحلة الأخيرة، التي استمرت لمدة يومين، كانت الغلبة فيها خلال اليوم الأول لمركز سدير، الذي حصد (60) نقطة، عقب حلوله في المركز الأول، فيما حل السلام في المركز الثاني ليحصد (50) نقطة.
أما في اليوم الثاني، فقد تمكن السلام من خطف المركز الأول حاصدا (60) نقطة، فيما تراجع مركز سدير إلى المركز الثالث حاصدا (40) نقطة، وهو ما قاد السلام لحسم بطولة الدوري بفارق (10) نقاط عن مركز سدير، الذي حل في المركز الثاني، في الوقت الذي نجح فيه دراج السلام أحمد علي أبو عبدالله من تحقيق المركز الأول في منافسات الفردي.
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