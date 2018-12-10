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شكرا لقرائتكم الشيخ صباح الاحمد يغادر #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الرياض، أمس الأحد عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.
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