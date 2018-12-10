الان تتابع المستشار بالديوان الملكي المهندس السلطان: افتتاح حي الطريف التاريخي فرحة كبيرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان، إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة.
وقدم السلطان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر، وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.
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