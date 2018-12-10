شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدرعية)

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس (الأحد)، حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره وتحويله إلى مركزٍ ثقافي سياحي دولي، وفـقاً لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطارٍ عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية.

وعبر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح له بهذه المناسبة، عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تفضله برعاية حفل افتتاح المشروع الذي يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للبيعة.