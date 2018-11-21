السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب المصري يلتقي نائب رئيس البرلمان المجري

القاهرة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال اليوم، نائب رئيس البرلمان المجري ستيفان هيلر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك العلاقات البرلمانية.وأعرب "عبدالعال" عن تطلعه لمواصلة التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية، وتطلع مصر إلى دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر إلى الأمام.وأكد نائب رئيس البرلمان المجري من جانبه، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك مجالي التعليم والثقافة.من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب المصري اليوم مع رئيس لجنة شنغهاي بالمؤتمر الشعبي الصيني دونج يونهو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار.// انتهى //17:42ت م0231