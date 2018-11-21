السعودية | “النيابة”: لا يجوز القبض على أي شخص إلا في حالة واحدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “النيابة”: لا يجوز القبض على أي شخص إلا في حالة واحدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 صباحًا, 21 نوفمبر 2018 م المناطق_الرياض أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا في حالة واحدة، وهي حالة التلبس بالجريمة.

وقالت في تغريدة عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك».

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