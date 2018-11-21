شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 35 وإنقاذ 2157 شخصاً وإيواء 2536 بسبب الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن سير العمليات الميدانية في مناطق المملكة جراء الأمطار والسيول التي أسفرت عن إنقاذ أكثر من (2157) شخصاً، وإخلاء (4038) شخصا، وإيواء (2536) شخصا.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق أنقذت من يوم الأربعاء الموافق 8/‏2/‏1440 حتى صباح أمس (الثلاثاء) الموافق 12/‏3/‏1440 (2157) شخصا، منهم (384) في منطقة الرياض وفي منطقة مكة المكرمة (192) وفي المدينة المنورة (104) وفي الشرقية (844) وفي عسير (12) وفي القصيم (136) وفي تبوك (25) وفي الباحة (131) وفي نجران (7) وفي جازان (5) وفي الجوف (265) وفي الحدود الشمالية (16) وفي حائل (36) جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق. وأكدت أن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بالمنطقة الشرقية.بينما بلغ عدد الوفيات (35) حالة، كانت في منطقة مكة المكرمة (11) حالة والشرقية (4) والباحة (4) وحائل (3) وعسير (3) والقصيم (2) وتبوك (2) وجازان (2) والجوف (2) والرياض (1) ونجران (1).

بينما بلغ عدد من تم إخلاؤهم (4038) شخصا، و(15) في الرياض، و(10) في مكة المكرمة، و(180) في القصيم، و(7) في تبوك، و(187) في الشرقية، و(23) في نجران، و(3616) في الجوف، كما تم إيواء (2536) شخصا. وأفاد المركز الإعلامي بأن الجزء الأكبر من عمليات الإيواء كان بمنطقة الجوف. وفي ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل (63) لجنة لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق.