شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: خادم الحرمين يسير على نهج المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يسير على النهج الذي تأسست عليه المملكة، الساعي لإرساء العدل وإحقاق الحق.

ورحب الأمير فهد بن سلطان خلال كلمته بحفل الأهالي، بخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والحضور، قائلا: «تحية إجلال وإكبار تحية من أرض تبوك الأرض والتاريخ، تحية من تبوك البحر والسهل الصحراء والشاطئ والجبل من تبوك المستقبل المشرق من تبوك الإنسان السعودي المتمسك بثوابته المخلص لقادته الذي برهن دوماً على أصالة معدنه الإنسان السعودي الذي أثبت في كل زمان ومكان أنه يقف سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن». وأضاف «وطن يعانق السماء مجداً فخراً وعزاً وكرامةً، وطن أفاء الله عليه بنعم لا تحصى فجعله مهبط الوحي ودار الإسلام وخصه بأطهر بقعتين على وجه الأرض مكة المكرمة والمدينة والمنورة، وطن أنعم الله عليه برجل طوع التاريخ وسطر على صفحاته أعظم وحدة ذلك القائد الذي يفخر الزمان به الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، لتمضي المسيرة على يد أبنائه البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله- حتى عهدكم الزاهر الذي كرس السير على النهج الذي تأسست عليه المملكة الساعية إلى إرساء العدل والحق للجميع، وتبوك اليوم في حضرة مليكها وقائدها تفاخر وتسعد بوجودكم فيها». ولفت الأمير فهد بن سلطان، إلى أن تبوك تمتلك ثراء تاريخياً وجغرافياً وجمالياً، وستقوم بها مشاريع مميزة مثل: نيوم المدينة الحلم، البحر الأحمر، وأمالا.