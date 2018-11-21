شكرا لقرائتكم حساب المواطن .. سيدة غير تابعة للزوج فهل يمكنها التسجيل مستقلة ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءلت مواطنة بشأن إمكانية تقديم الزوجة غير التابعة للزوج في حساب متابعات الخليج 365، بشكل مستقبل للحصول على دعم البرنامج.

ورد خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على استفسار المواطنة بالتأكيد على أن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب)، مشددًا على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

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