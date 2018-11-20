شكرا لقرائتكم ترامب: سألتقي بولي العهد إذا حضر قمة مجموعة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان إذا حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ويوم أمس الاثنين، أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين.

ولفت الفالح، إلى أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ20 تأتي جزءًا من جولة خارجية سيقوم بها.

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