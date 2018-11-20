الان تتابع النيابة توضح ضوابط توقيف الأشخاص في حالة وقوع الجرائم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أوضحت النيابة العامة ضوابط توقيف الأشخاص والقبض عليهم في حالة وقوع الجرائم.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: ” في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.

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