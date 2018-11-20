شكرا لقرائتكم فضائح الملالي تتوالى.. القضاء يطالب الحكومة بالتستر على الجرائم المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - في واقعة غريبة، هاجم رئيس القضاء الإيراني وزير خارجية بلاده، جواد ظريف بعد كشفه عن إحدى أكثر المشكلات المزمنة في إيران خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية AFP، فإن صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران أكد أنه يتعين على المسؤولين الحكوميين عدم توجيه اتهامات لعمليات غسل الأموال من قبل المؤسسات القوية، والتي يمكن أن تكون عُرضة للاستغلال من قبل العدو.

وجاء هذا الانتقاد بعد تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى وسائل إعلام إيرانية، قال فيها: “غسل الأموال حقيقة في بلادنا، والكثير من الناس يستفيدون منها”.

وقال ظريف إن “آلاف المليارات” من الريالات يجري غسلها من قبل منظمات غير معروفة في إيران، وإن هذه الجماعات تقف وراء الجهود الرامية إلى إعاقة قوانين جديدة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي المقابل رد لاريجاني على تصريحات ظريف، مؤكدًا أن “إذا كان هناك غسل أموال ضخم في البلاد، فلماذا لم تبلغ بذلك إلى القضاء؟”.

وأضاف دون أن يذكر اسم ظريف: “أفضل أداة للعدو هي الضغط الاقتصادي.. وفي مثل هذه الحالة يجب على المسؤولين عدم الإدلاء بتصريحات يمكن أن يُسيء استخدامها العدو”.

وكانت الحكومة الإيرانية قد قدمت أربعة قوانين جديدة هذا العام تهدف إلى تلبية الطلبات التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، التي تراقب الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

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