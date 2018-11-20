شكرا لقرائتكم جامعة حائل تدشن بوابة عمادة شؤون الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشن مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, موقع خدمات عمادة شؤون الطلاب الإلكتروني في مرحلته الأولى بموقع الجامعة الرسمي وذلك بالمدينة الجامعية.

وأكد مدير جامعة حائل أن الجامعة تأمل أن يحقق الموقع الهدف المنشود من التحول الرقمي وذلك في تقديم الخدمات للطلبة بأقل وقت وجهد عبر الرابط التالي (هنا)

من جانبها بينت وكيلة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة ذهب الشمري, أنه تم تدريب الموظفات في وكالة شؤون الطالبات على تقديم الخدمات إلكترونيًا للطالبات بوقت قياسي.

من جهة أخرى اختتمت اليوم بجامعة حائل جلسات وورش عمل المؤتمر الهندسي الدولي تحت شعار “دور المهندس السعودي في تنمية الاقتصاد الدولي وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030” بمبنى كلية الهندسة بالمدينة الجامعية.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير بجلسة عن “مواد البناء المستقبلية والعمارة المستدامة” شارك فيها الدكتور عبدالعزيز الغنيمي عميد كلية الهندسة بجامعة حائل سابقا والدكتور عبدالرزاق روماني الخبير الدولي في نظم الجودة في المشاريع الإنشائية والمهندس محمد المهذل مستشار هندسي أعلى في أرامكو السعودية، والدكتور عثمان الشمراني الأستاذ المشارك بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وجاءت الجلسة الأخيرة بعنوان “البيانات الضخمة وتطبيقاتها الهندسية”، وأدارها الدكتور محمد عيشوني أستاذ هندسة الجودة بجامعة حائل بمشاركة المهندس ياسر نمنقاني مدير مصنع تركيب وتجميع الاكسسوارات في شركة عبداللطيف جميل، والدكتور عمران شاودري أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة حائل، والدكتور ربيع رمضان الأستاذ المشارك بجامعة حائل، والدكتور صحبي بوبكر الأستاذ المشارك بجامعة حائل.

يذكر أن المؤتمر الهندسي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل افتتحه أمس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة بالمدينة الجامعية بحائل.

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