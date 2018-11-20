مدير تعليم نجران يدشن برنامج "إشراق"

محمد بن مسعود - الدمام - لتعليم المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، الدكتور محسن بن علي حكمي؛ البرنامج التدريبي لمرشدي الطلاب، إرشاد الأزمات "إشراق".

ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشدين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات بأنواعها، وزيادة المرونة النفسية للطلاب، ورفع القدرة على مواجهة ما قد يتعرضون له من أزمات محتملة من خلال برامج تدريبية تقدم لهم داخل المدارس، وتوعية الأسرة بواجباتها وبطرق التعامل لدعم الطلاب المتعرضين للأزمات.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم نجران، حسين جليدان، أن البرنامج يهدف إلى زيادة مستوى المرونة النفسية للطالب، ورفع القدرة على مواجهة ما قد يتعرضون له من أزمات محتملة، وتقديم المساعدة الإرشادية للحالات التي تعرضت للأزمة ومتابعتها ووقايتها، والحد من الآثار الضارة وتبصير المجتمع المدرسي بمجال إرشاد الأزمات، ومفهوم الأزمة، ومراحلها وآثارها.

كما يهدف إلى تنمية مهارات منسوبي المدرسة في التعامل مع الطلاب المتعرضين للأزمات، وإكساب الطالب المهارات اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتحديد مهام منسوبي المدرسة تجاه الطلاب المتعرضين للأزمات، وإكساب المرشدين الطلابيين مهارات الوقاية، والتدخل والعلاج في وقت الأزمات وتوعية الأسرة بواجباتها وبطرق التعامل الصحيحة لدعم الطلاب المتعرضين لأزمات.