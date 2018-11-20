شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مقرن لـ«الخليج 365»: حسابات تويتر باسم الأمير مقرن وهمية.. وسنلاحقها قانونياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
نفى الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، وجود حسابات رسمية باسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وأكد الأمير فيصل بن مقرن لـ«الخليج 365» أن جميع الحسابات المسجلة باسم والده وهمية، وستتم ملاحقتها قانونياً وذلك لارتكابها جرم «انتحال الشخصية»، مستغرباً في الوقت ذاته إقدام إدارة «تويتر» على توثيق أحد الحسابات الوهمية تحت اسم الأمير مقرن على رغم من عدم صحة ذلك.
وزاد: «إزالة تويتر لعلامة التوثيق أو إيقاف الحساب لا يعفيهم من المسؤولية».
وكان مكتب الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبدالعزيز قد أكد أنه ليس لدى الأمير حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المكتب أنه تم رصد حساب موثق ينتحل شخصية الأمير مقرن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مقرن لـ«الخليج 365»: حسابات تويتر باسم الأمير مقرن وهمية.. وسنلاحقها قانونياً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .