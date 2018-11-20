شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مقرن لـ«الخليج 365»: حسابات تويتر باسم الأمير مقرن وهمية.. وسنلاحقها قانونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

نفى الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، وجود حسابات رسمية باسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد الأمير فيصل بن مقرن لـ«الخليج 365» أن جميع الحسابات المسجلة باسم والده وهمية، وستتم ملاحقتها قانونياً وذلك لارتكابها جرم «انتحال الشخصية»، مستغرباً في الوقت ذاته إقدام إدارة «تويتر» على توثيق أحد الحسابات الوهمية تحت اسم الأمير مقرن على رغم من عدم صحة ذلك.

وزاد: «إزالة تويتر لعلامة التوثيق أو إيقاف الحساب لا يعفيهم من المسؤولية».

وكان مكتب الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبدالعزيز قد أكد أنه ليس لدى الأمير حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المكتب أنه تم رصد حساب موثق ينتحل شخصية الأمير مقرن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.