شكرا لقرائتكم خبر الفيصل لأعضاء فريق مبادرة الحضانات والروضات الموسمية: ما قدمتموه خلال الحج الماضي يرفع رأس كل سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي يرافقه فريق مبادرة الحضانات والروضات الموسمية التابع لتعليم مكة.

وقال الأمير خالد في حديثه لأعضاء الفريق "إن ما قدمتموه خلال موسم حج العام الماضي يرفع رأس كل سعودي، وعمل يعكس أيضا القدوة الحسنة، كما أن الدور الذي قمتم به يستحق الشكر والتقدير".

وأكد ضرورة تطوير عمل الحاضنات خلال المواسم المقبلة ليتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم، منوها إلى الميزة التي خص الله بها هذه البلاد بمجاورة بيته الحرام، كذلك الشرف الذي حبا الله به أهلها بخدمتهم لضيوف الرحمن.

من جهته عبر مدير تعليم مكة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه لفريق الحاضنات، لافتا إلى أنه سيتم التوسع في المبادرة خلال حج العام الحالي لتشمل أكبر شريحة من الحجاج الراغبين في الاستفادة من خدمات المبادرة.

وأفاد بأن المبادرة تهدف إلى تقديم برنامج تعليمي صحي لرعاية أطفال حجاج الداخل والمعتمرين والموظفين الذين يعملون في تيسير أعمال الحج والعمرة من سن "شهر إلى 6 سنوات"، وذلك أثناء موسم حج 1439.

عن الحضانات والروضات الموسمية: