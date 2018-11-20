الان تتابع أمانة الرياض تغلق 18 محلا مخالفا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية العزيزية، جولاتها اليومية على المطاعم والمخابز، لضبط المخالفات، حسب تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأجرت خلال الأسبوع الماضي، زيارات لـ160 محلا، أسفرت عن تحرير 79 مخالفة، وإيقاف 21 من العمالة المخالفة، وإغلاق 18 محل مخالفا.
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