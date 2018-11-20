الان تتابع فتح باب القبول لحملة الثانوية بمديرية حرس الحدود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود برتبة جندي سائق وجندي دوريات بحري وبري وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف على الرابط: https://jobs.moi.gov.sa

وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين 18 / 3 / 1440 هـ الساعة 10 صباحا ً إلى الجمعة 22 / 3 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

ومن ضمن شروط الالتحاق : أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية .

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30عاماً عند الإلتحاق بالدورة العسكرية والمباشرة في الوحدات التدريبية (بداية التدريب الفعلي ) ويعتبر تاريخ التعيين.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح وأن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم لحملة الكفاءة المتوسطة و (168) لحملة الثانوية العامة وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى وبتقدير لا يقل عن جيد وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة من أصل الشهادة.

مع ضرورة الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول بالنسبة للمتقدمين على وظيفة (جندي سائق).