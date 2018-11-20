الان تتابع حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم والأجزاء الجنوبية من منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.