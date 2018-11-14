شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنورة وينبع والأجزاء المجاورة لها حتى الـ 9 صباحا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على المدينة المنورة، الحناكية، اليتمه، الهندية، الرايس، بدر، ينبع.
وأشارت الأرصاد في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى ان الحالة الجوية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 9 من مساء اليوم (الأربعاء) حتى الـ 9 من صباح (الخميس) ستشمل المدينة المنورة، الحناكية، اليتمه، الهندية، الرايس، بدر، ينبع والأجزاء المجاورة لها.
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