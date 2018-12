شكرا لقرائتكم أمير الشرقية: ذكرى اليوم الوطني نعمة عظمى نستذكر من خلالها مرور 88 عاماً على وحدة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أسمى آيات الاعتزاز والافتخار لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 لتوحيد البلاد على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس "الاثنينية" الاسبوعي لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية واللجان المنظمة والداعمين والمشاركين في فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين.

وأضاف سموه بأن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة في بلادنا نعمة عظمى ونستذكر من خلالها مرور 88 عاماً على وحدة البلاد وفيها عدة عبر أهمها أن هذه البلاد وحدت قبل أن تكون الثروات التي تنعم بها موجودة، وبالتالي لم يكن هناك أي مطمع في مال أو ثروة بل إعلاء لكلمة الله وإحقاق الحق وإرساء قواعد الأمن والأمان والأخوة والإخاء بين جميع مواطني هذه الجزيرة المترامية الأطراف.

وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز رحمه الله لم يكن طالباً للدنيا بل كان طالبا للآخرة، وهدفه الأساسي هو أن يرى هذه البلاد على اتساعها وكثرة مشاربها وكثرة قبائلها وكثرة القرى بها أن تكون بلاد آمنه مطمئنة تحظى برغد العيش بالإمكانات المحدودة المتوفرة في ذلك الوقت، و كان يرحمه الله يرى أنه لابد أن يكون هناك ثابت لهذه الوحدة ولا يمكن أن يكون هناك شيء أكبر ثباتاً من العقيدة الصحيحة فحرص يرحمه الله على أن يرى العقيدة والتوحد والوحدة في أعظم أشكاله.

وقال سموه " أفاء الله على مؤسس هذه الدولة بنعمة عظمى نعمة الثروة التي تفجرت تحت الأرض ولم يبذلها إلا في خدمة الإسلام والمسلمين، فأول ما بدأ بالحرم بخفض التكلفة عن الحاج والمعتمر والزائر وتأمين سبل الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة زوارها من أهل البلاد وخارجها، واستمر رحمه الله في بناء دولته وبذل كل ما يمكن أن يبذله لتطوير هذه البلاد بالشكل الذي يتوافق مع ذلك الوقت، فأنشأ المدارس وأنشأ جمعيات حفظ القرآن وأنشأ الكثير من المعاهد التي تعنى بتعليم الإنسان دينه ودنياه وأرسل البعثات واستقطب الكثير من رجالات الدول وكل من يستفاد منه من وطننا العربي ويكون قيمة مضافة لبلادنا فهذا هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن تغمده الله بواسع رحمته.

وأضاف سموه " بعد ذلك تولى بعد ذلك أبنائه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله والآن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي عاصرهم جميعاً ونهل من مشاربهم وتعلم على أيدي المؤسس وعلى أيدي اخوانه الملوك الذين سبقوه وعاصرهم وواكبهم وكان دائماً قريباً ويعمل جنباً إلى جنب معهم .

وقال سموه مستذكراً سيرة جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، بأنه لم يكن رجلاً فرداً فكانت كل القبائل وكل أهالي القرى وكل أهالي المدن من جميع أنحاء البلاد كانوا معه وكانوا يرافقونه، وكان رحمه الله لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون له غزوة بالليل وأن يباغت خصومه بالليل بل كان يأتيهم في وضح النهار وهذه من الشيم العربية الأصيلة ومن الرجولة المطلقة رحمه الله، أيضاً لم يكن يقف بين الماء وبين خصمه بل بالعكس كان يمكن خصمه من الوصول للماء حتى لا يحرمه فالحرمان من الماء قتل النفس وهو محارب شريف ورجل دعوة وليس رجل دم هذه الأمور التي يجب أن نستذكرها في هذه المناسبة ، داعيا سموه الله بأن تعود علينا تلك المناسبة والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وأن يأمن هذا الوطن بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة ولي عهده الأمين.

وخلال اللقاء رحب سمو أمير المنطقة الشرقية بالضيوف المشاركين في اللقاء وهم " طلاب مدرسة الإمام سعود الكبير الثانوية بالظهران ، وعدد من الأيتام من منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الإيتام " إخاء " من جمعية " تمكين "

