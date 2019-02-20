أشغال تحصل على شهادة الآيزو لنظم أمن المعلومات

الدوحة الراية :

حصلت هيئة الأشغال العامة «أشغال» على شهادة الآيزو لنظم أمن المعلومات ISO/‏IEC 27001:2013، تقديراً لنظام إدارة أمن المعلومات المستخدم بالهيئة، وذلك بعد خضوعها لإجراءات التدقيق الأمني الذي قامت به شركة (CPG) مع الشريك المحلي لها Paramount Assurance.

وتم تسليم شهادة الآيزو للسيد مشعل الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة في «أشغال»، والسيدة عبير الهاجري مدير إدارة نظم المعلومات في حفل حضره فريق إدارة نظم المعلومات والرائد عثمان الحمود مساعد مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية. وتعدّ شهادة الآيزو 27001:2013 هي المعيار المعترف به دولياً لأمن المعلومات، والتوافق مع هذا المعيار يؤكّد التزام فريق نظم المعلومات في هيئة الأشغال العامّة بحماية البيانات، والتحسين المتواصل للبرامج الأمنيّة. كما أن توافق نظم المعلومات في «أشغال» مع هذه المعايير المعترف بها دولياً والتزامها بمدونة الممارسات يعدّ دليلاً على التزام «أشغال» بتطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وتماشيها مع اللوائح والسياسات الأمنية القطريّة الخاصّة بوزارة المواصلات والاتصالات.

وقامت وزارة الداخلية من خلال مركز الأمن الإلكتروني بدور فعّال في حصول «أشغال» على شهادة الآيزو، كما تتواصل الجهود بين فريقي «أشغال» والمركز لاستكمال متطلبات التأمين الإلكتروني لبطولة كأس العالم 2022، وفق إطار الأمن الإلكتروني المتكامل الصادر عن اللجنة العُليا للمشاريع والإرث.