قطر الخيرية تساهم في إعادة إعمار لومبوك الإندونيسية

الدوحة - الراية :

أعلنت قطر الخيرية عزمها المساهمة في إعادة إعمار قرية في مدينة لومبوك الإندونيسية التي تأثرت بالزلزال والتسونامي اللذين ضربا المنطقة قبل أشهر بتمويل من صندوق قطر للتنمية، فيما قامت بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضرّرة من تسونامي بانتن بدعم من أهل قطر.

وستقوم قطر الخيرية بإعادة إعمار 180 بيتاً، ومدرستين مع بناء وحدات جديدة لها وصالة متعدّدة الخدمات ومستوصفين صحيين، أحدهما خاص للنساء والتوليد وآخر للأطفال، في مدينة لومبوك التي هدمها الزلزال، بتكلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 9 ملايين ريال.

وتضمنت المعونات التي جاءت بدعم من أهل قطر، 25 طناً من المواد الغذائيّة وغير الغذائية، والتي استفاد منها 6 آلاف أسرة تضرّرت من تسونامي بانتين في أحياء لابوان وشاريتا في مدينة باندجلانغ بمحافظة بانتن.

ووجدت المساعدات التي قام بتوزيعها فريق قطر الخيرية في إندونيسيا صدى طيباً في قلوب المتضرّرين الذين توجهوا بشكرهم لأهل قطر نظير مساعداتهم العاجلة، وإسهامهم في تخفيف معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في محنتهم. وعبّروا عن سعادتهم الغامرة أثناء توزيعها عليهم.

وكانت قطر الخيرية قد قدمت معونات عاجلة سابقة خلال الأشهر الماضية إلى لومبوك، حيث تضمنت المرحلة الأولى مساعدات غذائيّة متنوّعة لنحو 1800 أسرة متضرّرة يصل عدد أفرادها إلى 10 آلاف شخص. كما وفرت معدّات لتنقية المياه في مخيمين بعد أن اتضح أن مياه الآبار بعد الزلزال باتت غير صالحة للشرب، فيما قدمت ضمن المرحلة الثانية مساعدات استفادت منها حوالي 1200 أسرة، وحصلت كل منها على طرد مواد غذائيّة ومجموعة من الملابس.

وقد تمّ اختيار قرية سوجيان والمنطقة التي حولها في الجزء الشرقي لجزيرة لومبوك والتي يتواجد فيها حوالي 1200 أسرة من الأسر النازحة، لتوزيع هذه المساعدات التي اشتملت على المواد التموينية الأساسيّة.

وقد سبق لقطر الخيرية أن نفذت عدّة مشاريع تنموية في جزيرة لومبوك في الفترة من 2012 2016، في مجال المياه والإصحاح والسكن الاجتماعي، حيث قامت بحفر 270 بئراً، وبناء 32 شقة سكنيّة للفقراء ومحدودي الدخل.