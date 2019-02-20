قطر المهني ينظم القرية المهنية 2019 الثلاثاء

الدوحة - قنا:

ينظم مركز قطر للتطوير المهني «القرية المهنية 2019»، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، التي تأتي بهدف ترسيخ الثقافة المهنية لدى طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، وإعدادهم لمواجهة التحديات التي يفرضها سوق العمل القطري، بالإضافة إلى تعريفهم بأفضل المجالات التي يمكن أن يخدموا المجتمع من خلالها.

وستضم القرية المهنية ممثلين عن شركات ومؤسسات رائدة في دولة قطر تضم قطاعات التعليم، والمال والأعمال، والطاقة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، والصحة، والإعلام، والأمن، والثقافة حيث سيجيبون عن أسئلة الزوار حول المهن التي يمثلونها، ويعرفون الطلبة بالمسارات المهنية المتاحة أمامهم، والتخصصات المؤدية لهذه المسارات، بالإضافة إلى تقديم أنشطة تفاعلية للتعرف على المهن المتوفرة بشكل عملي.

وقال السيد عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، إن نسخة هذا العام من القرية المهنية هدفها تعريف الطلبة بمفاهيم الإرشاد والتوجيه المهني، وغرس مفردات جديدة بالمجتمع القطري، وذلك عبر الورش التدريبية التي ستُقدم خلال فعاليات القرية، بالإضافة إلى إتاحة المجال للطلبة للقاء عدد من الأشخاص ممن لديهم مشروعات خاصة، والتعرف على طرق تأسيسها والجهات الداعمة لهم.

ويشتمل برنامج القرية المهنية على أنشطة تفاعلية، حيث سيزور الطلبة أجنحة مخصصة للجهات المشاركة التي تعرض فيها أنشطة تفاعلية، حتى تتاح لهم فرصة التعرف على المهن المتنوعة والمتطلبات اللازمة في حال رغبوا في اختيار العمل بالمجال نفسه، وهو الأمر الذي سيساعدهم على التخطيط بشكل أفضل للمسارات المهنية التي يفضلونها، كما تستضيف القرية مجموعة من الورش التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة.

وتعتبر «القرية المهنية المصغرة» المخصصة للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات، إضافة مميزة لهذه النسخة، حيث ستُتاح للأطفال فرصة التعرف على العديد من المهن والتخصصات بطريقة ممتعة وجذابة ومليئة بالمرح والأنشطة التفاعلية.

وسينظم، على هامش القرية المهنية، معرض فني لمجموعة مختارة من الصور تقدمها الجهات والمؤسسات المشاركة، والتي توضح مراحل تطور المؤسسة أو القطاع أو المهن التي تضمها، منذ بدايتها وحتى اليوم، كما سيضم المعرض صورًا للشخصيات المهمة التي ساهمت في إنشاء وتطوير وإثراء تلك القطاعات والمؤسسات.