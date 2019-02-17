التنمية تعزز شراكتها مع الجاليات العمالية

الدوحة- الراية:

استضافت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منتدى مسؤولي الجاليات العمالية بالدولة والذي عقد بالشراكة مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب أمس الأول في مقرّ الوزارة.

حضر المُنتدى محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المُساعد لشؤون العمل، وهوتان مُدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، وممثلون من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومديرو الإدارات في قطاع العمل.

يأتي المُنتدى في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمنظمات العمالية الدولية ومُمثلي العمال في قطر لتقديم المعلومات وتوعيتهم في الأمور ذات الصلة بحقوقهم وواجباتهم؛ وشرح المعلومات ذات الصلة بالسياسات والبرامج الجديدة التي تنفذها حكومة دولة قطر.

ويهدف المُنتدى لتوفير منصة للتواصل الإيجابي بين مسؤولي الجاليات العمالية بالدولة مع الوزارة والاتحادات النقابية العالمية والتركيز بشكل خاصّ على تزويدهم بآخر التحديثات التي تمت وشرح اللوائح والقوانين الخاصة بقانون العمل في دولة قطر، والتعريف بأهم التغييرات في تشريعات قانون العمل.

يُذكر أن المنتدى الذي يُقام سنوياً يعتبر التزاماً من قبل الوزارة لبناء وتعزيز الشراكة مع مختلف الجاليات العمالية بالدولة لضمان مُعالجة مُختلف القضايا المُتعلّقة بالعمل والتغلّب على الصعوبات التي تُواجه العمالة بالدولة.