الراية عـلـى مـقـاعـد تعـلــيـم الـكــبار

ناشد عددٌ من طلبة تعليم الكبار وزارة التعليم والتعليم العالي بتخفيف معايير المناهج والاختبارات على طلبة تعليم الكبار، ومراعاة أنه حتى طلبة التعليم المسائي الذين يستفيدون من مراكز التعليم المسائي التعليمية لا ينبغي مساواتهم بطلبة التعليم النهاري المتفرغين للدراسة والمذاكرة. وأوضحوا لـ[ خلال جولة ميدانية بمركز عمر بن عبدالعزيز للتعليم المسائي، أن طلبة تعليم الكبار معظمهم موظفون وعليهم مسؤوليات والتزامات ولا توجد لديهم أوقات للمذاكرة، حيث يعتمدون فقط في الاختبارات على شرح معلمي مراكز التعليم المسائي، مطالبين بتخصيص درجات أعمال سنة وأنشطة لطلبة التعليم المسائي الملتزمين بالدوام لتحفيزهم على الالتزام بالدراسة والحرص على النجاح، داعين إلى تمكين طلبة تعليم الكبار من الاستفادة من المراجعات المدرسية التي تنظمها المدارس لطلبتها قبل الاختبارات، لافتين إلى عدم سماح المدارس المسجل بها طلاب تعليم الكبار بحضور تلك المراجعات.

واعتبروا أن الدراسة في مراكز التعليم المسائي تتميز بقلة أعداد الطلبة وتوفر المعلمين وكافة مدخلات العملية التعليمية، لافتين إلى وجود أريحية أكبر تساهم في جذب الطالب للدراسة.

وتوجهوا بالشكر للدولة على إتاحة الفرصة أمامهم لإكمال تعليمهم عبر التسجيل بنظام تعليم الكبار وذلك لتحقيق طموحهم الدراسي والمهني.

جاسم السعدي:مساواتنا بطلبة التعليم النهاري.. ظلم

يؤكد جاسم علي السعدي الطالب بمركز مدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم المسائي أن المركز يقدم خدمة تعليمية ممتازة، لافتاً إلى اهتمام المعلمين بالرد على أي استفسارات. وقال: نأمل من وزارة التعليم والتعليم العالي مراعاتنا في المناهج عبر تخفيفها قليلاً وتخفيف درجة صعوبة الاختبارات بما يتناسب مع ظروفنا. وأضاف: مساواتنا بطلبة التعليم النهاري فيها ظلم لنا لأن طالب تعليم الكبار لديه وظيفة وبيت وأسرة ومسؤولية، حيث لا يوجد وقت لدينا للمذاكرة. وتابع: بعض الطلبة يرسب بسبب درجة وبعض الطلبة يخرج من الدوام مبكراً عن الموعد من أجل الدراسة لذا نأمل مراعاة ظروفنا الصعبة بمعايير مناهج واختبارات أخف مما هو موجود. وطالب بتخصيص درجات أعمال سنة وأنشطة لطلبة التعليم المسائي الملتزمين بالدوام لتحفيزهم على الالتزام بالدراسة والحرص على النجاح. ودعا إلى تمكن طلبة تعليم الكبار من الاستفادة من المراجعات المدرسية التي تنظمها المدارس لطلبتها قبل الاختبارات، لافتاً إلى عدم سماح المدارس المسجل بها طلاب تعليم الكبار بحضور تلك المراجعات.

جاسم بو دواس: لا وقت للمذاكرة مع تعليم الكبار

قال جاسم محمد بو دواس الطالب بمركز مدرسة عمر بن عبدالعزيز للتعليم المسائي أن المنهج صعب على طلبة تعليم الكبار، مبيناً أن أغلب طلبة تعليم الكبار متزوجون ولديهم بيوت وأطفال ومسؤوليات مختلفة ودوام وظيفي، الأمر الذي يستدعي تخفيف المناهج الدراسية بالنسبة لهم.

وبالنسبة للمعلمين قال: المعلمون على كفاءة عالية ولكن لا يوجد وقت للمذاكرة أمامنا فأنا أخرج من الدوام في الواحدة والنصف ظهراً أجلس للغداء مع الأسرة وأستريح قليلاً ثم أذهب إلى مركز التعليم المسائي.

وأكد أنه لا ينبغي مساواة طلبة تعليم الكبار بطلبة النهاري في المناهج ولا في الاختبارات.

وقال: نأمل أن تقدر الوزارة ظروفنا وتساعدنا على إكمال تعليمنا ولو عبر تخفيف المناهج فقط.

وأضاف: أتوجه في نهاية حديثي بالشكر للدولة على توفيرها تعليماً مسائياً لنا وإتاحة الفرصة أمامنا لإكمال تعليمنا ولا يفوتنا شكر إدارة مركز مدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم المسائي والقائمين عليه.

أحمد حارب:المناهج صعبة على الطلبة الأكبر سناً

قال أحمد راشد حارب الطالب بمركز مدرسة عمر بن عبدالعزيز للتعليم المسائي: كنت طالباً بالتعليم النهاري وانتقلت للدراسة بالتعليم المسائي وغيّرت مساري من علمي إلى أدبي.

وأضاف: أدرس بالصف الثاني عشر بالمركز ولولا التعليم المسائي لما استطعت الأداء بشكل جيد في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وتابع: الدراسة في مركز التعليم المسائي تتميز بقلة أعداد الطلبة وتوفر المعلمين وكافة مدخلات العملية التعليمية، كما أن هناك أريحية أكبر تساهم في جذب الطالب للدراسة.

وعن المناهج قال: أرى أن المناهج ربما تكون صعبة على الطلبة الأكبر سناً ولكنها مناسبة بالنسبة لي لأنني متفرغ لها وليس لدي التزامات سوى الدراسة كما أنني درستها من قبل.

وأضاف: أشكر وزارة التعليم والتعليم العالي على إتاحة الفرصة أمامي لإكمال تعليمي عبر التسجيل بنظام تعليم الكبار وذلك لتحقيق طموحي الدراسي والمهني.

عيسى سلمان: معلمون يعتمدون أسلوب التلقين

أكد عيسى سلمان الطالب بالصف التاسع بمركز مدرسة عمر بن عبد العزيز للتعليم المسائي أنّ هناك تفاوتاً في مستوى المناهج الدراسية بين مادة وأخرى، لافتاً إلى وجود مناهج صعبة على طلبة تعليم الكبار مثل مناهج مادة العلوم والرياضيات.

ودعا المسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي إلى تخفيف المعايير على طلبة تعليم الكبار، ومراعاة أنه حتى طلبة التعليم المسائي الذين يستفيدون من مراكز التعليم المسائي التعليمية لا ينبغي مساواتهم بطلبة التعليم النهاري المتفرغين للدراسة والمذاكرة.

وقال: يفترض أن يتم تخفيف مناهج تعليم الكبار وتخفيف درجة صعوبة الاختبارات بحيث لا تكون بنفس درجة صعوبة طلبة النهاري، لافتاً إلى أن طلبة تعليم الكبار معظمهم موظفون وعليهم مسؤوليات ولا توجد لديهم أوقات للمذاكرة حيث يعتمدون فقط في الاختبارات على شرح معلمي مراكز التعليم المسائي.

وأكد أن مستوى المعلمين في المراكز متفاوت، حيث يعتمد بعضهم على أسلوب التلقين، داعياً إلى إعادة النظر في معلمي التعليم المسائي وتوفير كادر محترف من المعلمين.

محمد الدوسري: أدرس 4 حصص بالمركز المسائي يومياً

يؤكد محمد فلاح الدوسري الطالب بمركز مدرسة عمر بن عبدالعزيز للتعليم المسائي التزامه بالحضور، حيث يدرس 4 حصص يومياً بالمركز، لافتاً إلى أنه يشعر بالراحة في المركز، حيث يفهم من المعلمين في ظل الأعداد البسيطة للطلبة.

وقال: جئت من التعليم النهاري، وبالتالي المنهج بالنسبة لي ليس صعباً ولكن زملائي الأكبر سناً يواجهون صعوبة فيه.

وأضاف: مستوى المعلمين جيد ولديهم طرق تدريس مختلفة لتوصيل المعلومة للطالب.

وتابع: أدعو الطلبة الذين لم يسجلوا إلى المبادرة بالتسجيل خلال العام المقبل والاستفادة من فرصة إكمال الدراسة وتلقي خدمة التعليم المسائي التي توفرها الوزارة.