المصرف ينمي قدرات 220 طالباً

الدوحة - الراية:

نظم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) برنامج «كيف تدير الأموال؟» في مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر، في إطار تعاون بين المؤسستين يهدف إلى تثقيف الشباب القطري حول تعلم طرق إدارة أموالهم. وقدّم موظفو المصرف البرنامج لأكثر من 30 طالبة في مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنات ليرتفع عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج إلى 220 طالباً وطالبة في مدارس وجامعات قطر خلال العام الدراسي الحالي.

ومن المقرّر أن يصل البرنامج إلى 1250 طالباً على مدى ثلاثة أعوام، وذلك بموجب اتفاقية تعاون حصري بين المصرف وإنجاز قطر.

وقالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف، إن البرنامج يحقق نتائج إيجابية، مشيرة إلى ازدياد عدد الطلاب الذين يتم تقديم البرنامج لهم.

وأضافت: يستكمل كل طالب البرنامج بعد أن يحصل على فهم أفضل لعالم المال، معربة عن سرورها بأداء دور محوري في هذه المبادرة التي تعمل على زيادة المعرفة الماليّة بين الطلاب وتزويدهم بالأدوات المناسبة لاتخاذ قرارات مالية ذكية في المستقبل.

وصمم البرنامج خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية والطلاب الجدد في الجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً لمساعدتهم على تعلم طرق إدارة أموالهم. وتناقش جلسات البرنامج طرق كسب المال وإدارته بحكمة من خلال وضع الميزانية والتوفير والاستثمار.