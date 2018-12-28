العراق: عاصفة من الانتقادات تعقب زيارة ترامب

بغداد – وكالات -

ندد زعماء سياسيون وزعماء فصائل مسلحة في العراق بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة والسرية إلى القوات الأمريكية الموجودة غربي البلاد، ووصفوها بأنها انتهاك لسيادة العراق.ودعا زعيم كتلة الإصلاح في مجلس النواب صباح الساعدي إلى جلسة طارئة لمجلس النواب، لبحث ما وصفه بالانتهاك الصارخ لسيادة العراق، وأضاف الساعدي -الذي يترأس كتلة مدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- أن "ترامب زار العراق وكأنه ولاية من ولاياته دون أي احترام لسيادة الدولة".وقال تحالف البناء إن زيارة ترامب "انتهاك صارخ وواضح للأعراف الدبلوماسية، وتُبين استهتاره وتعامله الاستعلائي" مع حكومة العراق. ويقود تحالف البناء هادي العامري رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعوم من إيران. ودعا تحالف البناء الحكومة العراقية إلى رفض زيارة ترامب وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك واستدعاء السفير الأميركي في بغداد على وجه السرعة، كما طالب التحالف الأطراف السياسية العراقية إلى التوحد في "مطلب السيادة الوطنية ووضع حدّ للوجود العسكري الأمريكي المشبوه على الأرض العراقية".وخاطب زعيم فصيل عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ترامب -في تغريدة على تويتر- قائلا إن "رد العراقيين سيكون بقرار البرلمان إخراج قواتك من العراق رغما عن أنفك"، وأضاف الخزعلي قائلا "إذا لم تخرج تلك القوات فلدينا الخبرة والقدرة لإخراجها بطريقة أخرى تعرفها قواتك".

وقال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي في بيان "سنعمل وبالتشاور مع أعضاء هيئة رئاسة المجلس، على عقد جلسة طارئة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالبلاد، وعلى وجه التحديد زيارة الرئيس الأمريكي"، وأشار الكعبي إلى أن هذه الزيارة تعد خرقا للسيادة العراقية. وزار ترامب مساء أمس الأول القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظةالأنبار غربي بغداد، ورافقته زوجته ميلانيا ومجموعة صغيرة من المساعدين ووكلاء الخدمات السرية ومجموعة من الصحفيين.واستغرقت زيارة ترامب للعراق ثلاث ساعات فقط، ولم يلتق فيها أيا من المسؤولين العراقيين، وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس إن السلطات الأميركية أعلمت الحكومة العراقية بزيارة ترامب، ولكن تباين وجهات النظر بشأن تنظيم لقاء بين عبد المهدي وترامب أدى إلى عدم عقد الاجتماع والاكتفاء فقط بمكالمة هاتفية بين الرجلين.

وقال نواب عراقيون لوكالة رويترز إن ترامب وعبد المهدي اختلفا بشأن مكان الاجتماع، إذ طلب الأول الاجتماع في قاعدة عين الأسد الجوية وهو ما رفضه الثاني. ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن عبد المهدي اعتبر أن توجهه إلى الأنبار للقاء ترامب "مخالف للأعراف الدبلوماسية".وأضاف المصدر